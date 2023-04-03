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الإثنين، 03-04-2023 03:38 م

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

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الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (ا، ب،ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (ا،ب) لسنة 2023.

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وبحسب التعليمات التي صدرت أمس الأحد، فإن وزارة الاستثمار هي الجهة المعنية بإصدار البطاقة، وذلك لتبسيط وتسهيل إجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.


كما تمنح بطاقة المستثمر (أ) بقرار من مدير عام الدائرة المتخصصة في وزارة الاستثمار، إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصا فيها 150 ألف دينار على الأقل.

 




 

 


 

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