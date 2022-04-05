صدور مجموعة قصصية للروائي القرنة بعنوان ذئب

الوكيل الإخباري - صدرت عن دار الرواية العربية مجموعة قصصية بعنوان "ذئب " ، للشاعر والروائي الأردني مصطفى القرنة.

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وقال المؤلف القرنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجموعة تتضمن 26 قصة على امتداد 84 صفحة يأخذ الوباء منها حيزا، مشيرا الى أن وباء كورونا ترك أثره في كثير من قصصه الجديدة، إضافة إلى موضوعات كالتاريخ والفن.



وأطلق المؤلف العنان لخياله في كثير منها وينتقل مكان القصة من عمان إلى الدار البيضاء إلى انقرة، ومن قصص المجموعة قصة امرؤ القيس التي يتخيل الكاتب فيها عودة الشاعر الى مكان وفاته قريبا من انقرة حيث كان يبحث عن الامبراطور جستنيان الذي قام بقتله. يُذكر أن الأديب القرنة صدر له أكثر من ثلاثين عملا إبداعيا تُرجمت للعديد من اللغات الأجنبية.

