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الأحد، 15-01-2023 10:37 ص

صديق للأردني قطيش يكشف تفاصيل اختطافه وتحريره في سوريا

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي 

روى صديق مقرب من الأردني وليد قطيش تفاصيل  اختطافه في سوريا يوم ٢٦ من كانون الأول الماضي إلى حين عودته إلى الاردن مساء امس السبت .اضافة اعلان


وبالتفاصيل قال في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان وليد كان متوجها لزيارة أصدقائه في منطقة السويداء، وعند وصوله إلى نقطة " نهر عيشة" وهي اخر موقف للسيارات المغادرة من الاردن  انتقل وليد إلى منطقة تدعى جرمانا ومنها إلى السويداء.

ويكمل: استقل وليد تكسي وفي أثناء تبادل أطراف الكلام بينه وبين سائق التكسي علم السائق  ان وليد غريب وليس سورياً حيث اتفق مع مجموعة من الاشخاص قاموا بقطع الطريق عليهم واختطاف وليد مقابل ثمن والتوجه به إلى درعا.

وقال صديقه انه تعرض للتعذيب في اول ٣ ايام من اختطافه في درعا .

وبعد ٣ ايام   قامت العصابة بنقل وليد إلى مكان آخر وفتح هاتفه وإرسال رسائل صوتية ومسجات عبر واتساب لاسرته لمطالبتهم بدفع فدية ١٠٠ الف دولار او قتله فيما ابلغت عائلته الجهات الرسمية في سوريا ووزارة الخارجية الأردنية.

ومساء يوم الجمعة عملت  الجهود المبذولة على  مساعدة وليد عبد الكريم قطيش وتحريره من العصابة الخاطفة وأعادته الى وطنه وأسرته.

ولفت صديقه ان وليد وصل الاردن مساء امس السبت بصحة جيدة لكنه يعاني من الإرهاق الشديد وتم الاطمئنان على صحته.

 




 

 


 

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