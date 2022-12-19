معلومات تكشف لأول مرة عن الإرهابي المقتول في الحسينية

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن معلومات حول الإرهابي المقتول في مداهمة الحسينية.



ونقلت قناة المملكة عن المصادر، بأن الإرهابي المقتول في مداهمة الحسينية من مواليد 2002 وأحد أشقائه قتل في سوريا قبل 5 سنوات بعد انضمامه لتنظيم النصرة الإرهابي.



وتابعت المصادر أن شقيقه الآخر مسجون في الأردن منذ عامين بقضايا إرهاب، كما أن 4 من أشقائه و3 من أبناء أشقائه اعتقلوا خلال المداهمة.

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وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، نعت مديرية الأمن العام استشهاد كل من: النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم /2 معتز موسى النجادا والعريف ابراهيم عاطف الشقارين والذي ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب، وإصابة خمسة من مرتباتها أُسعفوا وهم قيد العلاج.



وأكّدت المديرية في بيان لها أن قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لخلية ارهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان ،بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الاشقاء من حملة الفكر التكفيري.