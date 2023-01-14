نجل الأردني قطيش يؤكد الافراج عن والده بعد اختطافه بسوريا

الوكيل الإخباري - أكد نجل المواطن الأردني محمود قطيش الافراج عن والده وليد عبد الكريم قطيش مساء امس من العصابة التي قامت باختطافه بسوريا بعد متابعة وجهود من السلطات الأردنية.



وقال محمود قطيش في منشور له عبر حسابه الخاص في فيسبوك :" بفضل الله و بحمده تم فك اسر والدي.. وليد عبدالكريم قطيش الفاعوري.. نشكر الحكومة الرشيدة و الاجهزه الامنية والسفارة الاردنية في سوريا ".



وكان قد تم اختطاف قطيش بسوريا أواخر الشهر الماضي أثناء ذهابه برحلة سياحية ومطالبة أسرته بدفع فدية بقيمة ١٠٠ الف دينار مقابل الأفراج عنه او قتله بحال التخلف عن دفع المبلغ .

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