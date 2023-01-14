السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 09:21 ص

نجل الأردني قطيش يؤكد الافراج عن والده بعد اختطافه بسوريا

63c1d1e6ca2a4


الوكيل الإخباري - أكد نجل المواطن الأردني محمود قطيش الافراج عن والده وليد عبد الكريم قطيش مساء امس   من العصابة التي قامت باختطافه بسوريا بعد متابعة وجهود من السلطات الأردنية.

وقال محمود قطيش في منشور له عبر حسابه الخاص في فيسبوك :" بفضل الله و بحمده تم فك اسر والدي.. وليد عبدالكريم قطيش الفاعوري.. نشكر الحكومة الرشيدة و الاجهزه الامنية  والسفارة الاردنية في سوريا  ".

وكان قد تم اختطاف قطيش بسوريا  أواخر الشهر الماضي أثناء ذهابه برحلة سياحية ومطالبة أسرته بدفع فدية  بقيمة ١٠٠ الف دينار  مقابل الأفراج عنه او قتله بحال التخلف عن دفع المبلغ .

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

1202310163549334383401

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

الامن

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

1673700958037

قانون تنظيم البيئة الاستثمارية دعم المستثمر ووسع صلاحيات الوزارة

1673699306351

الأميرة منى الحسين تستقبل وفداً من إقليم كردستان العراق

1673699491158

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

أخبار متعلقة
158626959657937900

معلومات تكشف لأول مرة عن الإرهابي المقتول في الحسينية