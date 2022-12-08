صرف دعم المحروقات لطلبة المنح والقروض الجامعية اليوم

الوكيل الإخباري-

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أكد الناطق باسم وزارة التعليم والبحث العلمي مهند الخطيب، صرف دعم المحروقات لطلبة المنح والقروض بواقع 30 دينارًا عن أشهر تموز وآب وأيلول اعتبارا من اليوم الخميس.وقال الخطيب إن ذلك يكون شريطة تسديد الرسوم الجامعية وأن يكون الطالب قد سجل للفصل الصيفي واستكمل إجراءات الحصول على المنح.وأضاف، أن صرف رديات الرسوم الجامعية لجميع الطلبة الحاصلين على المنح والقروض باستثناء جامعة البلقاء (السلط، وعمّان الجامعية) سيتم خلال فترة قريبة، مؤكدا انه سيتم صرف المخصصات المالية لهاتين الكليتين قبل نهاية الشهر الحالي.ولفت إلى أن نحو 50 ألف طالب سيستفيدون من صرف بدل المحروقات، وبدل محروقات الفصل الأول الحالي لاحقا.