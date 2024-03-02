صرف دعم مالي لهذه الفئة من المواطنين الاثنين المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين.
وبين الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان/أبريل 2024؛ مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيراً إلى أن تحديدهذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة