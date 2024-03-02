صرف دعم مالي لهذه الفئة من المواطنين الاثنين المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين.

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‏‎وبين الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان/أبريل 2024؛ مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيراً إلى أن تحديدهذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.