صرف دفعات مالية للشركات العاملة بالباص السريع

الوكيل الإخباري - صرفت وزارة الاشغال العامة و الإسكان وبالتنسيق مع وزارة النقل و وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الدفعات المالية المرحلية غير المصروفة للشركات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.

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وأكدت في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إستعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الأعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.



وثمنت الوزارة، جهود الشركاء في القطاع الخاص القائمين على تنفيذ المشروع والتي تبذل لتنفيذ الأعمال في المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

