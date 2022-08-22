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الإثنين، 22-08-2022 02:08 م

نقابة المهندسين: رواتب منتظمة لأكثر من 16 ألف مهندسة ومهندس وورثتهم

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس نقابة المهندسين يبذل جهودا مضاعفة في سبيل الحفاظ على صندوق تقاعد المهندسين، واستمرار ديمومته، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات السريعة التي تساهم في تعزيز وتنمية موجوداته وامكاناته.اضافة اعلان


وأضاف نقيب المهندسين خلال لقائه أعضاء الهيئة المركزية للنقابة، أن محفظة الأسهم والتي تعتبر احد المحافظ الرئيسة الثلاث لصندوق التقاعد، شهدت نموا ملحوظا في قيمتها السوقية لتصل الى 150% من قيمتها الدفترية خلال عام 2022، بعد قيام مجلس النقابة بالخروج من الشركات المتعثرة وتعزيز أسهمها في الشركات الاستراتيجية، لتحقق النقابة أرباحا تجاوزت 4 ملايين دينار، حيث شهدت تلك الشركات الاستراتيجية نموا كبيرا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2022.

ولفت إلى أن النقابة ستعقد اجتماعات للهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئات العامة والمركزية للنقابة قبل نهاية العام، لعرض نتائج الدراسات الاكتوارية التي اجراها الدارس الاكتواري على صندوق التقاعد، والتي تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وسريعة للمحافظة على ديمومة صندوق التقاعد، مبينا أن النقابة ستضع كافة المقترحات أمام الهيئات النقابية صاحبة الصلاحية في حفظ أمن الصندوق وضمان بقائه.

وبين المهندس سمارة أن النقابة قامت مؤخرا بشراء عدة قطع أراض في عمان والطفيلة لصالح صندوق التقاعد، كما قامت بتأجير مساحات إضافية في المبنى الاستثماري الخاص بها في العاصمة عمان للشركة المستأجرة، كما قامت ببناء المبنى الاستثماري في محافظة مادبا وتأجيره.

ولفت إلى شراء النقابة ايضا قطع أراض جديدة في منطقة الطنيب بالشراكة مع الشركة المهنية ومشروع الزيتونة 8، كما رفعت نسب التأجير في مبنى غداف بشارع وصفي التل بعمان.

وأكد أن هذا التنوع بالاستثمارات يأتي في ظل سياسة ادارة صندوق التقاعد لاستثمارات ناجحة في كافة محافظات المملكة، بهدف تنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات للمساهمة في تخفيف نسب البطالة وتوفير ايرادات لصندوق التقاعد تساهم في ازدهاره، والاستمرار في تقديم خدماته التقاعدية للزملاء المستفيدين.

وكشف المهندس سمارة عن توفير صندوق التقاعد لرواتب تقاعدية لأكثر من 16000 مهندس ومهندسة بشكل آمن ومنتظم وتأمين رواتب تقاعدية للمهندسين المتقاعدين ولورثة الزملاء المتوفين بشكل شهري ضمن شرائح تقاعدية متعددة.

 




 

 


 

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