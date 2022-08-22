الإثنين 22-08-2022
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الإثنين، 22-08-2022 10:28 ص

السير: اصابتان بحادثي دهس في عمان صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد المجيد زيدان من غرفة عمليات السير، إنه تم صباح اليوم التعامل مع حادثي دهس منفصلين في عمان، الأول وقع في منطقة سحاب، نتج عنه إصابة بليغة، تم نقلها إلى المستشفى، والثاني في منطقة البيادر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. اضافة اعلان


وأشار زيدان، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إلى إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والانشغال بمشتتات الانتباه، السبب الرئيس لمجموعة من الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، واتباع تعليمات رقباء السير. 





 




 

 


 

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