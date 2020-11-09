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صرف رواتب التعليم الإضافي

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الإثنين، 09-11-2020 08:10 ص

بعد الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم

صرف رواتب التعليم الإضافي

راتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بإمكان المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين تسلّم رواتبهم عن شهر تشرين الأول / 2020 اعتبارا من صباح اليــوم الإثنين.

وبيّنت الوزارة في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن المعلمين العاملين في المراكز ومدارس الطلبة السوريين، يُمكنهم تسلّم رواتبهم بعد الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليـــوم.

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وأشارت إلى أن جميع الرواتب ستُسلّم من خلال فروع بنك القاهرة عمان.

 

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