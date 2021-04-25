صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري صرف فروقات حوافز الدفعة الاخيرة من الربع الاول لعام 2021 لجميع كوادر وزارة الصحة.

اضافة اعلان



وأوضحت وزارة الصحة في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان قرار وزير الصحة جاء نتيجة نقص في قيمة النقاط نتيجة دخول كوادر جديدة بعد تعيين حوالي ٣ الاف موظف من الكوادر الطبية على نظام الحوافز، ما اثر على المبلغ المصروف من قيمة تلك الحوافز لجميع الكوادر العاملة.



وبينت الوزارة، أن الدكتور الهواري أوعز إلى المعنيين في الوزارة الى تعزيز ذلك النقص في قيمة النقطة ومساواتها بقيمة النقاط في الدورات السابقة، وتأكيدا على تعزيز الجهود التي تبذلها كوادر الوزارة في ظل جائحة كورونا.