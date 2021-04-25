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الأحد، 25-04-2021 09:25 ص

من الربع الاول لعام 2021

صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

صحة
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري صرف فروقات حوافز الدفعة الاخيرة من الربع الاول لعام 2021 لجميع كوادر وزارة الصحة.

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وأوضحت وزارة الصحة في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان قرار وزير الصحة جاء نتيجة نقص في قيمة النقاط نتيجة دخول كوادر جديدة بعد تعيين حوالي ٣ الاف موظف من الكوادر الطبية على نظام الحوافز، ما اثر على المبلغ المصروف من قيمة تلك الحوافز لجميع الكوادر العاملة.


وبينت الوزارة، أن الدكتور الهواري أوعز إلى المعنيين في الوزارة الى تعزيز ذلك النقص في قيمة النقطة ومساواتها بقيمة النقاط في الدورات السابقة، وتأكيدا على تعزيز الجهود التي تبذلها كوادر الوزارة في ظل جائحة كورونا.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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