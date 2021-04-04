الأحد 04-04-2021
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وزير الصحة : تغييرات قريبة على اجراءات الحظر بالاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة: استقرار الوضع الوبائي حاليا وزيادة في الإقبال على منصة التطعيم

الأحد، 04-04-2021 05:40 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6032) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (632,907) حالات.
• سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7201) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.68%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (41,101) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,071,373) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9269) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (543,761) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (81,945) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (365) حالة، فيما غادرت (376) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3253) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 50%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 65%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2053) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1081) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
- (776) في محافظة الزرقاء.
- (322) في محافظة الكرك.
- (301) في محافظة البلقاء.
- (288) في محافظة جرش. 
- (250) في محافظة المفرق.
- (241) في محافظة العقبة.
- (238) في محافظة الطفيلة.
- (208) في محافظة عجلون.
- (152) في محافظة مأدبا.
- (122) في محافظة معان، منها (41) في البترا.

 




 

 


 

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