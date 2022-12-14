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الأربعاء، 14-12-2022 06:12 م

صرف معونة الشتاء للأسر المنتفعة من صندوق المعونة مع مخصصات الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية، أنه سيقوم بصرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد، مع مخصصات شهر كانون الأول الحالي.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن صرف معونة الشتاء يجري لمرة واحدة في كل عام، بهدف مساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة على مواجهة متطلبات فصل الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنة هذه الأسر.

وأضافت أن قرار صرف معونة الشتاء شمل هذا العام الأسرة المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد، ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 219 ألف أسرة، وأن آلية الصرف ستجري حسب عدد أفراد الأسرة، مبينة أن تكلفة معونة الشتاء تبلغ قرابة 3.5 مليون دينار.

وبينت بني مصطفى أن الصندوق سيقوم كذلك بصرف مبلغ مقداره 2.6 مليون دينار، كدعم محروقات لشهر كانون الأول الحالي، وهي من حزمة دعم المحروقات التي أقرتها الحكومة في شهر حزيران الماضي، وقيمتها 16 مليون دينار، كدعم للأسر المنتفعة من الصندوق للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.

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