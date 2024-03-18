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الإثنين، 18-03-2024 01:23 م

صرف 60 دينارا شهريا لـ200 طالبة في جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري- قررت لجنة صندوق الطالبات في جامعة البلقاء التطبيقية، خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، صرف 60 دينارًا شهريا لـ (200) طالبة ممن انطبقت عليهن الشروط، من أصل 255 طالبة تقدمن بطلبات للصندوق.

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وقال العجلوني، إن الجامعة تسعى وضمن خططها واستراتيجياتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف التعليم لمساعدة الطالبات من هذا الصندوق، تخفيفا للأعباء المالية على الطالبات وذويهن من خلال هذه المبالغ التي تساعد في تأمين بعض احتياجاتهن الدراسية، من مواصلات وقرطاسية وكتب.


وأضاف أن مساعدة الطالبات هي جزء من رسالة الجامعة وخدمة لأبنائنا الطلبة ومساعدتهم ودعمهم في هذا الشهر الفضيل، وأن الجامعة تسعى دوما لدعم ومساعدة أكبر قدر من الطلبة من خلال صندوق الطالب الفقير وصندوق الطالبات، والاهتمام بشؤونهم أو بأي قضية طلابية ومتابعتها.


وأشار أن اللجنة تعكف على دراسة مقترح من عضو اللجنة الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، بتوسيع خدمات الصندوق ليشمل جميع كليات الجامعة، مؤكدا أن الدراسة ستعرض على اللجنة في اجتماعها القادم.


ودعا المؤسسات الوطنية وخاصة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء للتبرع لصندوق الطالبات ودفع زكاة الأموال لصالح الصندوق، علما بأنه يوجد فتوى شرعية من دائرة الإفتاء العام الأردنية، بجواز دفع زكاة الأموال لهذا الصندوق، لتتمكن إدارة الجامعة من توسيع شريحة الطالبات المستفيدات من الخدمات المالية التي يقدمها الصندوق.


وقدم الدكتور العجلوني، شكره لكل من تبرع لهذا الصندوق، سائلا الله أن يكون هذا التبرع في صحائف أعمالهم.

 




 

 


 

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