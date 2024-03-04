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الإثنين، 04-03-2024 02:36 م

معرض الغذاء الأردني الدولي يفتتح غدا

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الوكيل الإخباري- تنطلق في معرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار مساء غد الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي (جوردن فود).

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ويلتئم المعرض في دورته الحالية بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وقرب حلول شهر رمضان الفضيل، وبمشاركات شركات محلية وخارجية.


ويركز المعرض الذي تنظمه شركة (المروجون الدوليون) للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو) في دورته السابعة على منتجات الصناعة الأردنية؛ ما يشكل فرصة لاطلاع المواطنين على المستوى المتقدم الذي وصلته، بالإضافة إلى المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.


وأكد مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، في بيان اليوم الاثنين، أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، ويقام على مساحة 6 آلاف متر، يعد حدثا مهما في المملكة، ويضم تحت سقفه الصناعات الوطنية، والمستوردات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف.


وحسب أبو سعدة، سيفتح المعرض أبوابه بالمجان من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 9:00 ليلا، تشتمل فعالياته على عروض لفنون طهي الطعام وتذوقه، وبمشاركة طهاة من داخل المملكة وخارجها.

 




 

 


 

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