المستهلك تطلق حملة "لا تتسوق وأنت جائع" خلال رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن إطلاق حملة وطنية بعنوان "لا تتسوق وأنت جائع"، لتوعية المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الاثنين، إن الحملة تهدف لتوجيه النمط الشرائي والاستهلاكي للمواطنين بعيدا عن الإسراف؛ ما يقلل من خسائرهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وأضاف إن الخطة الرمضانية ستركز كذلك على الرقابة على الأسواق من خلال رصد مؤشر لأسعار السلع التي يستخدمها المواطنون يوميا في الشهر المبارك، ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية، وأسعار معتدلة وجودة عالية.



ودعا المواطنين للتأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام والاستهلاك والانتباه إلى صحة أوزانها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل تلقي الشكاوى والملاحظات ومتابعتها مع الجهات المعنية.