صناعة عمان تطلق مسابقة لتصميم شعار صنع في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت غرفة صناعة عمّان، السبت، مسابقة لتصميم شعار منظومة (صنع في الأردن)، لوضعه على منتجات المصانع الأردنية، بما يساعد على تميزها عن المستوردة.

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وأوضحت الغرفة، في بيان، أنه تم إتاحة الفرصة للشباب والرياديين وأصحاب الموهبة بالتصميم من مختلف الأعمار والشركات للاشتراك في هذه المسابقة، حيث خصص للفائزين فيها لها 3 جوائز.



وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على المنظومة اياد ابو حلتم، إن تصميم شعار للحملة جاء لتسهيل عملية التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية وتمييزها عن المستوردة، مشيرا إلى أن عملية تقييم التصاميم سيتولاها نخبة من المختصين وعدد من الصناعيين.



وبين أن الاستراتيجية الجديدة لمنظومة (صنع في الأردن) تسعى إلى تقديم منتجات وطنية أردنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، تستهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى المستهلك في السوق المحلي والأسواق التصديرية.



ودعا أبو حلتم، الشركات الصناعية الأردنية إلى الانخراط بشكل فاعل لوضع شعار (صنع في الأردن) على منتجاتها وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك والاستفادة من الحوافز الإجرائية التي ستقدمها الجهات الرسمية لها.



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