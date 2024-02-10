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السبت، 10-02-2024 02:05 م

صناعة عمان والجمارك ينظمان ورشة حول منصة الموافقات المسبقة

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الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ورشة عمل حول منصة الموافقات المسبقة التي سيصبح استخدامها الزاميا اعتبارا من الأول من أيار المقبل.

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وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، استعرضت مدير مشروع الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك العقيد جمارك حنان المحتسب، بحضور العديد من ممثلي الشركات الصناعية الأردنية مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، مبينة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود دائرة الجمارك بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الدائرة للشركات العاملة في القطاع الخاص.

 

واشارت الى مشاركة خمس جهات حكومية في هذا المشروع هي وزارة الاستثمار، والزراعة، والبيئة، و المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، حيث تم حوسبة معظم الخدمات الالكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة، الأمر الذي سيسهم في تقليص زمن الافراج عن البضائع الواردة والصادرة وتبسيط الاجراءات الادارية والاجرائية، حيث يتم الحصول على الموافقات المسبقة الكترونيا دون الحاجة الى الحضور، كما توفر المنصة خدمة متابعة الاجراءات التي تمت على المعاملة.

 




 

 


 

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