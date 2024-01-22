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الإثنين، 22-01-2024 11:42 ص

تجارة الأردن ترحب بقرار وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة

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الوكيل الإخباري - رحبت غرفة تجارة الأردن بقرار مجلس الوزراء بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل 7 من تشرين الأوَّل الماضي حتَّى نهاية شهر رمضان، على أن يُراجع هذا القرار بعد نهاية الشَّهر الفضيل.

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وجاء قرار مجلس الوزراء ضمن الجهود الحكومية لتفادي أثر ارتفاع كلف الشحن بواقع حوالي (160 – 180% ) للواردة من جنوب شرق آسيا والصَّين، وحوالي (60 – 100% ) للواردة من أوروبا والولايات المتَّحدة الأميركيَّة.


ورحبت كذلك بتكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والجهات المعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.


وأكدت الغرفة في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار جاء استجابة لمطلب القطاع الخاص بشكل عام وتجارة الأردن خصوصا، مبينة إن ذلك كان معمول به خلال فترة جائحة فيروس كورونا وأسهم بخفض الكلف على المستوردين كون الرسوم الجمركية والضرائب تستوفى على البضائع عند شحنها.


وقالت الغرفة إن القرار مهم وجاء بتنسيق وجهود ومتابعة من وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، متوقعة إن ينعكس على البضائع والسلع المستوردة خلال الأسبوع الحالي كونها الرسوم سيتم احتسابها وفقا للآلية الجديدة.


وشددت الغرفة على أهمية الاستمرار بمتابعة مجريات الأحداث التي أدت لارباك حالة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر، لأدامة عمليات انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

 




 

 


 

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