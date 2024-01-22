اعلان صادر عن أمانة عمّان

الوكيل الاخباري - أطلق أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الإثنين، الموقع الإلكتروني للأمانة بنسخته الجديدة، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والسياحة والآثار مكرم القيسي.

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ويأتي إطلاق الموقع بنسخته الجديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ضمن خطط الأمانة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة بما يتواكب والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وقال الشواربة، إن الموقع يعتبر واجهة للتواصل بين الأمانة والمواطنين، وأن الأمانة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لعمان ومواطنيها بشكل مستمر، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم بكفاءة وفعالية.



وأضاف أن تصميم الموقع وتطويره، جاء وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة، ويتم تحديث محتواه يوميا، ويتميز بسهولة الوصول إليه و التعامل معه من قبل المستخدمين كافة.