الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

صندوق اسكان الصحفيين يبحث آليات التعاون مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري

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الثلاثاء، 21-09-2021 12:52 ص

صندوق اسكان الصحفيين يبحث آليات التعاون مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس لجنة صندوق اسكان الصحفيين، الزميل عوني الداوود،الاثنين، في مبنى مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، آليات التعاون مع مؤسسة الاسكان.

ويأتي اللقاء حسب بيان صدر عن النقابة، استكمالا للجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين الأردنيين من أجل توفير مساكن وأراض لأعضائها، وذلك بحضور عضو اللجنة الزميل محمود فطافطة والزميل عامر الصمادي وعدد من المدراء المسؤولين والمعنيين في المؤسسة، لمتابعة نتائج اللقاء السابق بين القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي وعدد من أعضاء مجلس النقابة مع مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات.

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