نقابة الصحفيين ترفض أنظمة هيئة الإعلام الجديدة -صور

الوكيل الإخباري - أكد القائم بأعمال الصحفيين النقيب ينال البرماوي، اليوم الأربعاء، رفض النقابة أي تضييق على المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين.

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وقال البرماوي، خلال لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية، إن النقابة ترفض بشكل مطلق الأنظمة التي أرسلتها هيئة الإعلام لديوان الرأي والتشريع، مضيفا أن مدير الهيئة طارق ابو الراغب أبلغه بعدم البت بالأنظمة لحين التشاور مع النقابة.



وأشار البرماوي إلى أن النقابة ستتباحث مع هيئة الإعلام لمعالجة جميع الاختلالات التشريعية المتعلقة بالإعلام بما فيها تمويل وسائل الإعلام.











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