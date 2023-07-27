الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 03:33 م

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

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الوكيل الاخباري - قرر صندوق الائتمان العسكري ممثلاً بهيئته الإدارية توزيع أرباح النصف الأول لعام 2023 بنسبة عائد سنوي 5.5% للمودعين لديه في الحسابات الاستثمارية – الوديعة لأجل.

وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة "إن نسبة الأرباح المتميزة تعتبر تتويجاً لاستراتيجية النمو المالي المستدامة التي يتبعها الصندوق، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المثالي بين تحقيق العوائد الجيدة للمودعين وتعزيز القدرة التشغيلية، كما أنها تعكس الجهود المستمرة لفريق العمل بتوفير الحلول المصرفية المتكاملة والموثوقة التي تلبي احتياجات وتطلعات العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية"، معرباً عن امتنانه لثقة المودعين باستثمار أموالهم لدى الصندوق.

يُشار إلى أن نسبة الأرباح الموزعة تعد مؤشراً للنمو الملحوظ في الأداء المالي مقارنة بالنصف الثاني لعام 2022، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم الأفضل للمودعين الذين يحتفظون بأموالهم في حسابات الاستثمار.

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