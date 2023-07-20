الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

منتدى شباب الأعمال يزور مصنع الطيبات

الخميس، 20-07-2023 12:37 م

العقبة الاقتصادية وسفارة بنغلادش تبحثان التعاون

77


الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز مع سفيرة جمهورية بنغلادش لدى الأردن ناهدة سبحان، التعاون المشترك وسبل تعزيز وتطوير آليات العمل بين الجانبين في مختلف المجالات سيما الاستثمارية والسياحية والعمالية.

وأكد الفايز خلال اللقاء حرص السلطة على متابعة وتنظيم شؤون العمالة البنغالية في المنطقة الخاصة، والتأكد من توفر بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل ضمن التعليمات الناظمة للعمالة الأجنبية في منطقة العقبة الخاصة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

111OfficialHM

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

XpTxpHYz33zTMhOHL9H5b8pdGs1LWZZbrXseQ0GI

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

999999999999999999999999

اجابات مبحث الكيمياء العلمي لامتحان التوجيهي اليوم

63394a262a146

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

أخبار متعلقة
3202324112321238416688

سلطة العقبة تطلق حملة "ايدك معنا نحمي بحرنا"

M63A0713

وزارة الصحة: ماضون في بناء المستشفيات خلال السنوات القادمة

355878091_591852519744954_7906916265706896032_n

العقبة الخاصة تستكمل حملة توزيع الأكياس الورقية على المخابز

620231514243451105329

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

1687428664163

شباب العقبة تنظم احتفالية كرنفال أصحاب الهمم

337430958_1588691311612708_6247576160565781684_n

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم