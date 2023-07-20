العقبة الاقتصادية وسفارة بنغلادش تبحثان التعاون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز مع سفيرة جمهورية بنغلادش لدى الأردن ناهدة سبحان، التعاون المشترك وسبل تعزيز وتطوير آليات العمل بين الجانبين في مختلف المجالات سيما الاستثمارية والسياحية والعمالية.



وأكد الفايز خلال اللقاء حرص السلطة على متابعة وتنظيم شؤون العمالة البنغالية في المنطقة الخاصة، والتأكد من توفر بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل ضمن التعليمات الناظمة للعمالة الأجنبية في منطقة العقبة الخاصة.

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