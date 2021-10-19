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الثلاثاء، 19-10-2021 02:22 م

صندوق الطاقة..آلية جديدة للتوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم

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الوكيل الإخباري- بحث صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال اجتماع موسع مع ممثلي 12 جمعية محلية في الاقاليم الثلاثة في المملكة، سبل تعزيز استخدام أنظمة السخان للقطاع المنزلي مدعومة بنسبة 30 بالمئة من الكلفة الاجمالية وسداد باقي المبلغ بقرض ميسر.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل مشاركة جمعيات المجتمع المحلي في برامج الصندوق وفق آلية التمويل المحددة، وعلى شكل دعم مالي مباشر للفئات المستفيدة، من خلال الجمعيات المحلية لدعم تركيب أنظمة السخان الشمسي للمنازل.

ووفق الآلية يتم تقديم دعم جزئي كمنحة مباشرة للمواطنين بنسبة 30 بالمئة من التكلفة الإجمالية للنظام ويتم سداد الكلفة المتبقية من خلال قرض ميسر وإعادة تدويره مما يساهم بتسهيل سداد وتخفيض الكلف المترتبة لشراء معدات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

يذكر، أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد حقق إنجازاً كبيراً في برنامج تركيب أنظمة السخان الشمسي للمواطنين خلال الأعوام الستة الماضية، حيث تم تركيب 30 الف سخان شمسي مدعوم إما بمنحة كاملة أو بدعم جزئي يتراوح بين 50 بالمئة و 30 بالمئة خلال الأعوام الماضية، وهذا أمر يحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا مباشرا على المواطنين.

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