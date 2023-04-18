صندوق الملك عبدالله للتنمية يفتح باب التسجيل لمشروع تحدي الريادة المجتمعية

الوكيل الإخباري- بدأ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات التسجيل للدورة الرابعة من مشروعه تحدي الريادة المجتمعية الذي يحمل عنوانا "لا تترك فكرتك على ورق".

اضافة اعلان



وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المشروع يأتي انسجاما مع رؤية جلالة الملك المتمثلة بأن الشباب هم المحرك الرئيس للتغيير" وتأكيد جلالته على ضرورة استثمار قدراتهم الإنتاجية في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم من خلال تنمية مواهبهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار.



وأشار البيان إلى أنه جرى توسيع قاعدة الفئات المستهدفة وفق الخطة التطويرية للمشروع في دورته الحالية، من خلال رفع سن المتقدم للأفراد والمجموعات الشبابية ليصبح ضمن الفئة من 22 إلى 40 عامًا، واستهداف مؤسسات المجتمع المدني، لتصبح ضمن القطاعات التي يحق لها التقدم للحصول على دعم؛ لإتاحة المجال أمام أصحاب الأفكار الريادية في مختلف المجالات لتنفيذ أفكار مشاريعهم، وفق حاجات مجتمعاتهم ومناطقهم.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الشباب ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع ريادية جديدة، أو تطوير مشاريعهم القائمة، وتحسين جودتها، وتعزيز أثرها على مجتمعاتهم المحلية، إضافة إلى حثّهم على التنافس الإيجابي، ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم؛ للمساهمة في تنمية محافظاتهم وتعزيز الإيجابية، من خلال تقديم نماذج لشباب تمكنوا من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية.



ودعا الصندوق الراغبين للحصول على دعم التقدم بتعبئة الطلب عبر المنصة الخاصة بالتسجيل (www.join.kafd.jo) في الفترة بين 18 نيسان الحالي ولغاية 15 أيار المقبل، وضمن شروط ومعايير محددة.



ولفت إلى أن المشاريع المتأهلة ستحصل على دعم فني يتمثل ببرنامج تدريبي يهدف إلى تطوير فكرة المشروع، بما يضمن تحقيق أثر فعلي وحقيقي، كما سيحصل الفائزون على دعم مالي لا تزيد قيمته على 5 آلاف دينار للأفراد والمجموعات الشبابية، ودعم تتراوح قيمته من 10 إلى 15 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.