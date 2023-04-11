الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

مدارس تقرر تعطيل الدوام يوم الاربعاء - اسماء " تحديث "

رئيس الوزراء يغادر الدوحة بعد زيارة عمل

كناكرية: السير بإجراءات صيانة استراحة زي السياحية لطرحها للاستثمار

وزارة الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة .. وتنشر ارقام الطوارئ

الامن يطلب تقليل حركة المواطنين يوم الاربعاء

"أوقاف الأغوار الشمالية" تحتفي بيوم اليتيم

قطر: الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تطور خطير

توضيح حول دوام المدارس الاربعاء بسبب الظروف الجوية

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من أجل الصومال

أنشطة رمضانية متنوعة في مراكز شبابية بجرش

الثلاثاء، 11-04-2023 11:36 م

كناكرية: السير بإجراءات صيانة استراحة زي السياحية لطرحها للاستثمار

w


الوكيل الاخباري - أوعز رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عزالدين كناكرية، للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في طرح عطاءات صيانة استراحة زي السياحية؛ لغايات إعادة تأهيلها وطرحها كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية رافقه فيها رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان، والنائب دينا البشير ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة ورئيس بلدية زي علي العمايرة ومديرة منطقة زي المهندسة فاطمة عربيات، وعدد من مديري الصندوق والمدير العام للشركة الوطنية وعدد من مديري الشركة وكادرها الهندسي.

واستمع رئيس الصندوق لشرح حول طبيعية الأعمال الإنشائية التي سيتم تنفيذها قبل طرح عطاء استقطاب مستثمرين لإدارة الاستراحة على أسس تجارية، مع استغلال موقع الاستراحة كإحدى الواجهات السياحية المميزة في محافظة البلقاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

مدارس تقرر تعطيل الدوام يوم الاربعاء - اسماء " تحديث "

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يغادر الدوحة بعد زيارة عمل

320232091454354886171

وزارة الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة .. وتنشر ارقام الطوارئ

الأمن العام

الامن يطلب تقليل حركة المواطنين يوم الاربعاء

420231122645400707988

"أوقاف الأغوار الشمالية" تحتفي بيوم اليتيم

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاربعاء بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
1

الضمان يستقطب استثمارات في المناطق التنموية بـ490 مليون دينار

3202328105539317604772

مطالب بتأجيل أقساط قروض وسلف صندوق الضمان للمعلمين والعاملين في التربية

2dcdffe9-4047-40b8-bd33-0d7ed65f8bd8

قرار مُرتقب بشأن تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان لشهري اذار ونيسان