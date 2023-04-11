كناكرية: السير بإجراءات صيانة استراحة زي السياحية لطرحها للاستثمار

الوكيل الاخباري - أوعز رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عزالدين كناكرية، للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في طرح عطاءات صيانة استراحة زي السياحية؛ لغايات إعادة تأهيلها وطرحها كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية رافقه فيها رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان، والنائب دينا البشير ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة ورئيس بلدية زي علي العمايرة ومديرة منطقة زي المهندسة فاطمة عربيات، وعدد من مديري الصندوق والمدير العام للشركة الوطنية وعدد من مديري الشركة وكادرها الهندسي.



واستمع رئيس الصندوق لشرح حول طبيعية الأعمال الإنشائية التي سيتم تنفيذها قبل طرح عطاء استقطاب مستثمرين لإدارة الاستراحة على أسس تجارية، مع استغلال موقع الاستراحة كإحدى الواجهات السياحية المميزة في محافظة البلقاء.

اضافة اعلان