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الخميس، 23-03-2023 06:23 ص

انتهاء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - تنتهي مساء الخميس، فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 2023، للطلبة النظاميين، والدراسة الخاصة للجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.

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وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي سابق، إنها لن تمدد فترة التسجيل الذي بدأ في الثاني عشر من الشهر الحالي، بعد هذا اليوم.


وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم، داعية إلى إرفاق الوثائق التالية بطلب الاشتراك: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، إضافة إلى رسوم اشتراك 20 دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و50 دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.


أما الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح والراغبين في رفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع، مع دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل.

 

 


 




 

 


 

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