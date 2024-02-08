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الخميس، 08-02-2024 12:39 م

صورة- القبض على المتهم بقتل الشاب الأردني محمد الحجوج في شيكاغو

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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القت الشرطة الأمريكية القبض على المتهم  بقتل الأردني محمد الحجوج، البالغ من العمر 39 عاماً، في حادث إطلاق نار وقع في شيكاغو خلال شهر ديسمبر الماضي.

 

ونشرت الشرطة صورة للمتهم الذي يدعى زين كيلي، وقد وُجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى والسطو المسلح.


وقال شقيق الضحية، صدام الحجوج، لـ"الوكيل الإخباري" أن أولى جلسات المحاكمة ستبدأ غداً  الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة  بتوقيت الولايات المتحدة  ، مشيراً انه علم من المحققين بالقضية بأن الدوافع الأولية وراء ارتكاب الجريمة كانت بسبب السرقة.


يُذكر أن محمد الحجوج هو أردني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 14 عاماً، وتعرض لحادث إطلاق نار أثناء قيادته لمركبته في مدينة شيكاغو خلال شهر ديسمبر الماضي، مما أدى إلى وفاته.

 


 

 




 

 


 

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