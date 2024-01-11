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الخميس، 11-01-2024 08:38 ص

ضباب كثيف وانعدام للرؤية في عمان - صور وفيديو

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الوكيل الإخباري- تأثرت طرق العاصمة عمان صباح اليوم بضباب كثيف، مما أدى إلى انعدام الرؤية على نطاق واسع تزامناً مع تأثر المملكة بمنخفض جوي .

وقد وثقت صور ومقاطع فيديو الضباب الكثيف الذي غطى جميع طرق العاصمة صباح اليوم .

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم مع هطول زخات مطرية في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد في نشرتها اليومية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين باخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي  وأكدت على ضرورة التأني أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوي، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرا على الأقدام.

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