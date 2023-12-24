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الأحد، 24-12-2023 04:28 م

البريد يسلم الأمانة نسخة من الإصدار الخاص بطوابع عمان القديمة

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الوكيل الإخباري - سلم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، اليوم الأحد، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، نسخة من إصدار الطوابع  الخاص بمدينة عمان القديمة.

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وبحسب بيان لشركة البريد، يُبرز الإصدار جانبا من عمان القديمة، مثل الأسواق والمنازل ودور العبادة والادراج التي تميزت بها، إضافة الى الآثار التاريخية والتراثية التي تعبر عن الحقب التاريخية التي مرت على المنطقة العربية والأردن وما شهدته من أحداث خلال العصور الماضية .


وقال الداوود إن الإصدار الخاص بمدينة عمان القديمة، جاء بهدف تسليط الضوء على المدينة التي أعزها الملوك من بني هاشم وجعلوا منها سيدة العواصم بما مثلته وتمثله من تنوع، كما أن الهاشميين جعلوا عمان ليست مجرد مدينة عابرة في ذاكرة الزمن، وإنما منارة للعلم والثقافة والأدب.


من جهته، قال الشواربة إن ما جاء في إصدار الطوابع يتوافق مع النظرة الشمولية التي تنتهجها مؤسسات الدولة، لإظهار الجوانب الحضارية والإنسانية والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهده الأردن عبر العصور الماضية، وخصوصا ما شهدته العاصمة عمان.


وبحسب البيان، سيتم طرح الإصدار للبيع المباشر للجمهور في 28 كانون الأول الحالي، ويتكون من 6 طوابع وبطاقة ومغلف اليوم الأول للإصدار، وقيمة كل طابع 30 قرشا، والبطاقة 50 قرشا، وقيمة الإصدار 2,30 دينار، أما قيمة المغلف فهي 2,80 دينار.

 




 

 


 

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