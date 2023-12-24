عمان تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

الوكيل الإخباري - انضمت مدينة عمان إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية، لجهودها في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة ملتزمة بتحقيق أهداف الميثاق وتعمل على وضع خطة عمل محددة لتحقيقها، مشيرا إلى أن الأمانة تسعى إلى ضمان تحقيق منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وتحفيز قطاع الزراعة والإنتاج المستدام للغذاء.



وأوضح الشواربة، أن الأمانة ستنفذ عددا من المبادرات والبرامج، لتعزيز أنظمة الغذاء الحضرية المستدامة في عمان، بما في ذلك الاستثمار في الزراعة الحضرية كحدائق المجتمع والنباتية، لزيادة الإنتاج المحلي للأغذية، ودعم الصناعات الغذائية المستدامة.



يشار إلى أن ميثاق ميلانو من أهم المبادرات العالمية التي تضم أكثر من 250 مدينة، وتمثل حوالي 450 مليون نسمة، ويشكل إطار عمل ونهجا شاملا يركز على النظام الغذائي العالمي، ويقدم توصيات وإجراءات ترتبط بدعم التخطيط السليم للنظم والقوانين، الحكومة والإنتاج والنظم الغذائية المستدامة، وشبكات التوريد والتوزيع والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والغذائية.



وتلتزم المدن من خلال هذا الاتفاق بأربعة مبادئ هي ضمان الغذاء الصحي للجميع، وتعزيز الاستدامة في النظام الغذائي، وزيادة الوعي والتثقيف بالعادات الصحية لتناول الغذاء وتقليص الفاقد من المواد الغذائية.