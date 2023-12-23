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السبت، 23-12-2023 10:45 م

بلدية باب عمان تثمن جهود الملك والقوات المسلحة في حماية الوطن

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 الوكيل الاخباري - ثمن رئيس وأعضاء وكوادر بلدية باب عمان جهود الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين، والجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ضد المخططات المزعومة التي تحاول النيل من استقرار الأردن.

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وأكد رئيس البلدية، عمر يوسف الزبون، وقوف أهالي قضاء المصطبة متحدين ومتضامنين مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشددين على أهمية تضافر الجهود لحماية حدود الوطن وصون أمانه.


وقال الزبون إن الجيش الأردني الباسل يواصل جهوده الجبارة في مواجهة الميليشيات المسلحة الموالية لقوى إقليمية توسعية تهدد أمن الوطن والمنطقة برمتها، 

 

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