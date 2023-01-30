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الإثنين، 30-01-2023 10:37 ص

ضبط اعتداء على خط مياه ناقل غرب مأدبا - صور

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداء على خط رئيسي في غرب محافظة مأدبا لتزويد بركة زراعية كبيرة ومزرعة بطريقة مخالفة.

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وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن كوادر شركة مياه الأردن – مياهنا في مأدبا قامت بإزالة هذه الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة. 

 

ودعت جميع المواطنين ضرورة التعاون مع الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة في جميع مناطق المملكة للحد من الاعتداءات التي تهدد الأمن المائي الوطني وتشكل تحديا كبيرا وتكبد قطاع المياه أعباء مالية وفنية كبيرة.

 

وأشادت الوزارة بتعاون الأشخاص الذين قاموا بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات، لتطبيق أحكام القانون.

 




 




 

 


 

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