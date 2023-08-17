ضبط حفارتان مخالفتان تحفران ابار مخالفة في الشونة الجنوبية - صور

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع المنسق الأمني بوزارة الداخلية / محافظ البلقاء وكوادر الأمن العام والدرك ضبطت حفارتين مخالفتين في منطقة الشونة الجنوبية اثناء قيامهما بأعمال حفر مخالف داخل احدى المزارع في منطقة الشونة الجنوبية.



وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن عملية الضبط جاءت ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والأحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة .



وبينت أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تفيد بوجود أعمال حفر مخالف في منطقة الشونة الجنوبية تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع محافظ البلقاء والامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وازالة كافة الاعمال والمباشرة بردم الابار المخالفة المحفورة وحجز الحفارات لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وتقوم الأجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين.



وأكدت سلطة المياه على أن حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالتبليغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم ( 065600180 ) .

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