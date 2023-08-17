الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: نزيل في مراكز الإصلاح يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

للطلبة الراغبين بالعمل في الخارج .. التخصصات المطلوبة إقليمياً

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية

الشياب: توزيع دوري لأطباء الاختصاص على المراكز الصحية ولا يوجد نقص بالأدوية

ضبط حفارتان مخالفتان تحفران ابار مخالفة في الشونة الجنوبية - صور

التخصصات الجامعية المطلوبة والمشبعة والراكدة لعام 2023 - أسماء

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الانخفاض ويصل لـ 3940 ميغاواط

الأمن: توقيف 37 شخصاً من مطلقي العيارات النارية وضبط 38 سلاحاً حتى صباح اليوم

الخميس، 17-08-2023 10:18 ص

ضبط حفارتان مخالفتان تحفران ابار مخالفة في الشونة الجنوبية - صور

368253115_674718041362947_1970339364818194749_n


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع المنسق الأمني بوزارة الداخلية / محافظ البلقاء وكوادر الأمن العام والدرك ضبطت حفارتين مخالفتين في منطقة الشونة الجنوبية اثناء قيامهما بأعمال حفر مخالف داخل احدى المزارع في منطقة الشونة الجنوبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن عملية الضبط جاءت ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والأحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية  المختصة .

وبينت أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تفيد بوجود أعمال حفر مخالف في منطقة الشونة الجنوبية تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع محافظ البلقاء والامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات  وازالة كافة الاعمال والمباشرة بردم الابار المخالفة المحفورة وحجز الحفارات لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وتقوم الأجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين.

وأكدت سلطة المياه على أن حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالتبليغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم  ( 065600180 ) .

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ططططط

للطلبة الراغبين بالعمل في الخارج .. التخصصات المطلوبة إقليمياً

البلقاء

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية

م

التخصصات الجامعية المطلوبة والمشبعة والراكدة لعام 2023 - أسماء

820231692026925004887

الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الانخفاض ويصل لـ 3940 ميغاواط

0d921f53-f7d0-4006-9a68-b258bbddccd1

الأمن: توقيف 37 شخصاً من مطلقي العيارات النارية وضبط 38 سلاحاً حتى صباح اليوم

64dd3747a5b65

الموافقة على عرض فيلم باربي في الأردن واليوم العرض الأول

أخبار متعلقة
56

توقيف خريج جامعي ووالده وضبط شخصين أطلقا عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء

720233084628300714299

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

520234135742925311534

3 ملايين سائق في الأردن..و1.8 مليون مركبة تجوب الشوارع يوميا

ttt

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

وفيات

وفاة طالبة في جامعة البلقاء التطبيقية

44

السير تكشف أسباب الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة