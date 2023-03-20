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الإثنين، 20-03-2023 04:31 م

ضبط شخص قاوم دورية نجدة بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد عصر اليوم بلاغ بوجود مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة في احدى مناطق شرق العاصمة، إذ جرى التعميم عن المركبة ولدى مشاهدتها من احدى دوريات النجدة ومحاولة ايقافها قام سائقها بإشهار سلاح ناري كان بحوزته والفرار من المكان وجرت متابعته لحين ضبطه بعد أنْ قام بصدم الدورية واحدى المركبات الاخرى .

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد أُلقي القبض على السائق الذي تبيّن بأنّه شخص مطلوب وضُبط السلاح الناري الذي كان بحوزته.

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