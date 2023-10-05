الخميس 05-10-2023
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الخميس، 05-10-2023 03:19 م

ضبط 10 اعتداءات جديدة على المياه في جنوب عمان وماركا

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري حملة جنوب العاصمة عمان في منطقة ذهيبة الدهام الشرقية/ لواء الموقر وماركا الشمالية أسفرت عن ضبط 10 اعتداءات على خطوط مياه تقوم بسحب المياه لتزويد منازل بدون عدادات وبطريقة مخالفة. 

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وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة انه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الخميس مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الأردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات وفصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة. 


وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصَون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.

 




 

 


 

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