المياه: ورشة حول إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري ورشة عمل حول إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن.

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وقال مساعد أمين عام وزارة المياه للتخطيط الاستراتيجي المهندس محمد الدويري إنه بالنظر إلى شح الموارد المائية وزيادة الطلب الزراعي والصناعي على المياه فقد تم التوجه الى اعتبار مياه الصرف الصحي المعالجة مورداً مائياً يضاف الى الموازنة المائية.

وأضاف أنه سيتم استغلال مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجالات شتى كونها مصدر دائم ومتزايد، حيث تشكل المياه المعالجة ما مجموعه 24% من المياه المستخدمة في الزراعة المروية.

وبين أن الوزارة تسعى للنهوض في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة والمردود من موارد المياه المتاحة، وحسن إدارتها واستدامتها، وتطوير التشريعات والقوانين والسياسات الناظمة لقطاع المياه، ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.