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الأحد، 20-03-2022 02:40 م

ضبط 12 طناً من المكملات الغذائية الفاسدة في شقة بعمّان

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الوكيل الإخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مديرية الأمن العام- الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة ودائرة الجمارك - مديرية مكافحة التهريب، كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات الفيتامينات بما فيها أنواع مخصصة للأطفال في إحدى الشقق السكنية في العاصمة عمان، قدرت كميتها بنحو 12 طن.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أنه تمت مصادرة كافة المضبوطات منتهية الصلاحية والمخزنة في ظروف سيئة تمهيدًا لإتلافها حسب الأصول، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليها. 

وأضاف أن كوادر المؤسسة الرقابية تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية بهدف التحقق من مطابقة المواد الدوائية والغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الخاضعة لرقابتها للإشتراطات والمتطلبات المعتمدة وذلك لضمان سلامتها وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين. 

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ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪ ‪0795632000



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