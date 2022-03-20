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الأحد، 20-03-2022 09:22 ص

التنمية: طرود غذائية للأسر العفيفة خلال رمضان

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - كشف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح وجود خطة لتزويد العائلات والأسر العفيفة بطرود غذائية في كافة أنحاء المملكة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

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وقال المفلح، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إن هناك تنسيق مع مدراء التنمية لحصر أعداد الأسر المستفيدة ورفعها وسيتم توزيعها بداية رمضان.

 

وأضاف أن الوزارة ستعمل مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية في ذلك.

 

وفي سياق آخر دعا الوزير المواطنين والمتبرعين إلى التحقق من الجهات التي تطلب التبرعات والتأكد من حصولها على الموافقات الرسمية من الوزارة والتي تخولها بجمع التبرعات.

 




 

 


 

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