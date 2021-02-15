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الإثنين، 15-02-2021 01:19 م

ضبط 42 طنا من الاسماك والمنتجات البحرية منتهية الصلاحية

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الوكيل الاخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة، كمية من الاسماك والمنتجات البحرية منتهية الصلاحية قدرت بنحو42 طنا في عدد من المستودعات في العاصمة عمان.

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وأوضح مدير عام المؤسسة العامة الدكتور نزار مهيدات، اليوم، ان ضبط الكميات الفاسدة، جاء نتيجة لحملة رقابية موسعة استهدفت الكشف على مستودعات الاسماك المجمدة والمنتجات البحرية نظرا لكونها من المواد الغذائية عالية الخطورة وتم التحفظ على كامل الكمية لغايات اتلافها حسب الأصول واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.


ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعات الأربع والعشرين على خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 079563200.


-- (بترا)

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