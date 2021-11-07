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الأحد، 07-11-2021 03:50 م

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

ديزل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس 5 صهاريج ديزل مخالفة وتم مصادرة عداداتها وتحويل أصحابها للنائب العام استنادا لقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

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وكشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة سالم الجبور في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاحد أن المؤسسة وردتها 46 شكوى من مواطنين حول "تلاعب بالمحروقات" منذ بداية فصل الخريف الحالي .


وقال الجبور ان معظم شكاوى المواطنين تمحورت حول تلاعب بعض محطات المحروقات بعدادات التعبئة الخاصة بمادتي البنزين والديزل.


واوضح ان 45 شكوى تبين بعد التحقيق بها أنه غير صحيحة ، في حين تم ضبط مخالفة واحدة حول محروقات رديئة الجودة في إحدى المحطات العاملة في العاصمة عمان وتم إغلاق جميع مضخات البيع للمادة المخالفة لمدة شهر وتحويل أصحاب المحطة للنائب العام.


وبّين الجبور أن الشكاوى توزعت على النحو التالي:  24 شكوى و بنسبة 52% من إجمالي الشكاوى لتلاعب بالعدادات، و 9 شكاوى بنسبة 20% حول الامتناع عن البيع ، 4 شكاوى بنسبة 9% محروقات رديئة الجودة ، 3 شكاوى بنسبة 6% حول نقص الوزن بأسطوانات الغاز ، و 3 شكاوى بنسبة 6% لخلط المحروقات بالماء .
واضاف الجبور ان  باقي الشكاوى تتنوع ما بين خلل بالمضخة ، وتلاعب بالأختام وتعبئه بالهواء.


وكانت المؤسسة أطلقت في وقت سابق، خدمة استقبال الشكاوى عبر تطبيق "واتساب" على الرقم المباشر لاستقبال الشكاوى وهو (065301243)  ، اضافة الى باقي وسائل التواصل الموجودة على الموقع الالكتروني للمؤسسة على الانترنت.


 




 

 


 

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