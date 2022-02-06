الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

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السماح باجراء فحوصات طبية لغير الأردنيين في مكان عملهم

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ(30) شركة ومكلفا

الأحد، 06-02-2022 06:49 م

طرح فرص استثمارية في عمان - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية (متعدد الاستعمال / تجاري / صناعات خفيفة)  في مواقع مختلفة في عمّان، علماً بأن الشروط المرجعية للفرص الاستثمارية متوفرة على الموقع الإلكتروني https://ammanvision.jo/ar/opportunity/

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1- مشروع صناعات خفيفة – ماركا رقم (1/2022)
قطعة الأرض رقم (1385) حوض (1) حنو الكسار
مساحتها الإجمالية (2325) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/2XSxCePc9DKiMiLG9

2- مشروع مجمّع تجاري – أبو علندا رقم (2/2022)
قطعة الأرض رقم (386) حوض (5) العلاه
مساحتها الإجمالية (876) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/8LHLFgSs4YFW2dUR6

3- مشروع صناعات خفيفة – وادي السير رقم (3/2022)
قطعة الأرض رقم (2445) حوض (14) الدربيات
مساحتها الإجمالية (3800) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/wDsNoG6CHguC8Ycu9

4- مشروع مجمّع تجاري – الجبيهة رقم (4/2022)
قطعة الأرض رقم (750) حوض (6) خربة مسلم
مساحتها الإجمالية (3538) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/GZrP3gCxiuKBfAQa8

5- مشروع صناعات خفيفة – ماركا رقم (5/2022)
قطعة الأرض رقم (2803) حوض (1) حنو الكسار
مساحتها الإجمالية (3786) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/CFXD7ApLgGsrYeEB8

6- مشروع متعدد الاستعمال – طريق المطار رقم (6/2022)
جزء من قطعة الأرض رقم (1268) حوض (1) الغباشة وتلعة عقيل
مساحة الجزء الإجمالية (19000) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/jSPERRW4zredFaTr6

7- مشروع متعدد الاستعمال – طريق المطار رقم (7/2022)
جزء من قطعة الأرض رقم (1268) حوض (1) الغباشة وتلعة عقيل
مساحة الجزء الإجمالية (15000) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/ygHscj48hhR1bksz9

8- مشروع متعدد الاستعمال – طريق المطار رقم (8/2022)
جزء من قطعة الأرض رقم (1268) حوض (1) الغباشة وتلعة عقيل
مساحة الجزء الإجمالية (20673) م2
موقعها:  https://goo.gl/maps/dzC7enXtx5K9MP4a7
9- مشروع متعدد الاستعمال – عبدون رقم (9/2022)
قطعة الأرض رقم (25-26-27) حوض عبدون
مساحتها الإجمالية (3,388) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/99QGtCHB9S6L25oP6

10- مشروع متعدد الاستعمال – صويفية رقم (10/2022)
قطعة الأرض (233-236) حوض خربة الصويفية
مساحتها الإجمالية (1,400) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/rJDuriSfKrgwYhr49

11- مشروع تجاري – جبل التاج رقم (11/2022)
قطعة الأرض (1656) حوض المدينة
مساحتها الإجمالية (988) م2
موقعها: https://goo.gl/maps/U4mdvgRMcHa8acz77

 




 

 


 

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