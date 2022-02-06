طرح فرص استثمارية في عمان - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية (متعدد الاستعمال / تجاري / صناعات خفيفة) في مواقع مختلفة في عمّان، علماً بأن الشروط المرجعية للفرص الاستثمارية متوفرة على الموقع الإلكتروني https://ammanvision.jo/ar/opportunity/

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1- مشروع صناعات خفيفة – ماركا رقم (1/2022)

قطعة الأرض رقم (1385) حوض (1) حنو الكسار

مساحتها الإجمالية (2325) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/2XSxCePc9DKiMiLG9



2- مشروع مجمّع تجاري – أبو علندا رقم (2/2022)

قطعة الأرض رقم (386) حوض (5) العلاه

مساحتها الإجمالية (876) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/8LHLFgSs4YFW2dUR6



3- مشروع صناعات خفيفة – وادي السير رقم (3/2022)

قطعة الأرض رقم (2445) حوض (14) الدربيات

مساحتها الإجمالية (3800) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/wDsNoG6CHguC8Ycu9



4- مشروع مجمّع تجاري – الجبيهة رقم (4/2022)

قطعة الأرض رقم (750) حوض (6) خربة مسلم

مساحتها الإجمالية (3538) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/GZrP3gCxiuKBfAQa8



5- مشروع صناعات خفيفة – ماركا رقم (5/2022)

قطعة الأرض رقم (2803) حوض (1) حنو الكسار

مساحتها الإجمالية (3786) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/CFXD7ApLgGsrYeEB8



6- مشروع متعدد الاستعمال – طريق المطار رقم (6/2022)

جزء من قطعة الأرض رقم (1268) حوض (1) الغباشة وتلعة عقيل

مساحة الجزء الإجمالية (19000) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/jSPERRW4zredFaTr6



7- مشروع متعدد الاستعمال – طريق المطار رقم (7/2022)

جزء من قطعة الأرض رقم (1268) حوض (1) الغباشة وتلعة عقيل

مساحة الجزء الإجمالية (15000) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/ygHscj48hhR1bksz9



8- مشروع متعدد الاستعمال – طريق المطار رقم (8/2022)

جزء من قطعة الأرض رقم (1268) حوض (1) الغباشة وتلعة عقيل

مساحة الجزء الإجمالية (20673) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/dzC7enXtx5K9MP4a7

9- مشروع متعدد الاستعمال – عبدون رقم (9/2022)

قطعة الأرض رقم (25-26-27) حوض عبدون

مساحتها الإجمالية (3,388) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/99QGtCHB9S6L25oP6



10- مشروع متعدد الاستعمال – صويفية رقم (10/2022)

قطعة الأرض (233-236) حوض خربة الصويفية

مساحتها الإجمالية (1,400) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/rJDuriSfKrgwYhr49



11- مشروع تجاري – جبل التاج رقم (11/2022)

قطعة الأرض (1656) حوض المدينة

مساحتها الإجمالية (988) م2

موقعها: https://goo.gl/maps/U4mdvgRMcHa8acz77