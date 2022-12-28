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الأربعاء، 28-12-2022 04:30 م

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

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الوكيل الاخباري- طرح البريد الأردني 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية للعام الحالي، للبيع للجمهور اعتبارا من صباح غد الخميس.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد زهير العزة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الإصدارات هي: سياحة المغامرات في الأردن، ومطار الملكة علياء الدولي، السلط مدينة التسامح والضيافة الحضرية، والنقوش الثمودية في الأردن.


وبين أن إصدار سياحة المغامرات يتكون من صغيرة "ميني شيت" بها 6 طوابع قيمة كل فئة 30 قرشا، والقيمة الإجمالية للإصدار 1.80 دينار، ومغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 3.30 دينار مع الطوابع، فيما يشتمل إصدار مطار الملكة علياء على ملزمة صغيرة بها 4 طوابع قيمة كل فئة 40 قرشا، وقيمته الإجمالية 3.3 دينار، ومغلف اليوم الأول بـ 2.6 دينار مع الطوابع.


وأشار العزة إلى أن إصدار "السلط مدينة التسامح" يتكون من 6 ملزمات "شيتات" تحتوي كل منها على 8 طوابع بقيمة 40 قرشا لكل فئة، بالإضافة إلى بطاقة بـ 50 قرشا، والقيمة الإجمالية للإصدار 2.90 دينار، ومغلف اليوم الأول بـ4.90 دينار مع الطوابع.


بينما يشتمل إصدار النقوش الثمودية على 4 "شيتات" تحتوي كل منها على 10 طوابع بقيمة 30 قرشا لكل فئة، وقيمته الإجمالية 1.20 دينار، ومغلف اليوم الأول بـ 2.20 دينار مع الطوابع.

 

 




 

 


 

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