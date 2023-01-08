طرق خارجية تشهد تشكل ضباب - اسماء

الوكيل الاخباري - أكد مندوب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية اليوم الأحد، أن الطرق سالكة جميعها دون وجود أي عوائق تذكر.

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وقال إن بعض المناطق الشمالية والوسطى شهدت صباح اليوم تشكل الضباب منها (اوتوستراد المفرق الزرقاء سهل الدبة وصولا إلى الجامعة الهاشمية طريق شويعر والمنطقة الحرة والأزرق ، المناطق الشمالية جسر النعيمة منطقة عزمي المفتي طريق جرش الزرقاء ومنطقة الجيزة ما بعد طريق المطار وصولا الى منطقة ضبعة)، ومدى الرؤية في هذه المناطق يتراوح ما بين 100 – 200 متر.



ودعت الدوريات الخارجية، السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) كلما دعت الحاجة لذلك.

