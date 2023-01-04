الأشغال: جميع الطرق ضمن اختصاص الوزارة سالكة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطرق في المملكة حتى صباح اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن جميع الطرق ضمن الاختصاص سالكة ولم يتم إغلاق أي طريق حيث تم التعامل مع الملاحظات أولا بأول من قبل الفرق الميدانية للوزارة.



وكانت الوزارة حذرت أمس الثلاثاء، سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية نتيجة تشكل الضباب والهطول المطري الكثيف، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة.



وأكدت الوزارة جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وأوضحت أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.

