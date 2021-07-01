طلبة التوجيهي يعبرون عن ارتياحهم لامتحاني اللغة العربية والعلوم الحياتية

الوكيل الإخباري - عبر طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" عن ارتياحهم للامتحانين اللذين تقدموا لهما الخميس، إذ تقدم طلبة الفروع العلمي الزراعي والاقتصاد المنزلي لمبحث العلوم الحياتية، فيما تقدم طلبة الفرعين الأدبي والشرعي لمبحث عربي تخصص.

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وقال الطلبة لـ الوكيل الإخباري بعد انتهاء الامتحان إن الوقت كان كافيا لحل أسئلة الامتحان التي وصل عددها إلى 50 سؤالا موضوعيا، واصفين طبيعة الأسئلة بالسهلة إلى المتوسطة.



وتقدم للامتحان في جلسته الأولى 155657 طالباً وطالبة، في حين تقدم إلى الجلسة الثانية 326 طالباً وطالبة.