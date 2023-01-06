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الجمعة، 06-01-2023 12:56 م

طلبة الثانوية العامة يستكملون امتحان الدورة التكميلية غدا

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الوكيل الاخباري- يستكمل طلبة الثانوية العامة يوم غد السبت، امتحان الدورة التكميلية، حيث سيتقدم للامتحان 31417 طالبا وطالبة في كافة الفروع.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سيتقدم الطلبة للامتحان في مباحث الفيزياء والعلوم الإسلامية والنظم الإسلامية وفقه الدعوة والصناعات الزراعية والدوائر الأمامية والتدبير الفندقي والإدارة والسلامة المهنية ونظم المعلومات الإدارية والفيزياء المهنية.


وسيكون الامتحان ليوم الغد على جلستين، الأولى يتقدم فيها 30254 طالبا وطالبة، أما الجلسة الثانية سيتقدم فيها 1163 طالبا وطالبة.

 




 

 


 

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