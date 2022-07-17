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الأحد، 17-07-2022 09:39 ص

طلبة الصناعي: التربية ظلمتنا بامتحان الفيزياء

توجيهي 4


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
عبر طلبة ثانوية عامة من الفرع الصناعي عن صعوبة امتحان الفيزياء "التوجيهي" أمس السبت مقارنة بامتحان طلبة الفرع العلمي.

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وتداول طلبة الصناعي بحسب رصد "الوكيل الإخباري" وسم #امتحان الصناعي اصعب من امتحان العلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي .


وقالت إحدى أولياء أمور طلبة الفرع الصناعي لـ "الوكيل الإخباري" أن الفرع الصناعي يعتمد على الجانب العملي أكثر من المادة النظري مطالبة بمراعاة طلبة الصناعي بالتصحيح .


وأضافت أن امتحان الفيزياء للفرع الصناعي كان عبارة عن 50 سؤالاً اختيار من متعدد مشيرة أنه يوجد تباين بين إجابات الأساتذة للامتحان. 


وكان طلبة الفرع الصناعي اشتكوا من صعوبة امتحان الرياضيات الأسبوع الماضي مشيرين أن أغلب أسئلة الامتحان تختبر القدرات العليا وأن التربية ظلمتهم .


 




 

 


 

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